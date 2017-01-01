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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kırklareli ve Edirne'de sağanak

17 Nisan 2017 Pazartesi, 09:41
Kırklareli ve Edirne'de sağanak

KIRKLARELİ/EDİRNE (AA) - Edirne ve Kırklareli'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'de, işe giden yayalar ve sürücüler sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı vatandaşlar, iş yeri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. İstasyon, Karakaş, Pınar ve Bademlik mahallelerinin bazı sokaklarında su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlanan sürücülere herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için uyarılarda bulundu. Kentte, son 2 saatte metrekareye 8 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, her iki kentte de yağışların yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

Edirne'de de gece başlayan yağmur aralıklarla sağanağa döndü. Kentte etkisini sürdüren yağış, zaman zaman şiddetini artırıyor.

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