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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Kıyma makinesine elini kaptıran çocuğu itfaiye kurtardı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:44
Kıyma makinesine elini kaptıran çocuğu itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir dükkanda elini kıyma makinesine kaptıran 11 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi Ersoy Caddesi'ndeki teyzesinin tavuk dükkanına yardım etmek için giden 11 yaşındaki Ç.G, elini kıyma makinesine kaptırdı.

Teyzesinin durumu fark edip makineyi durdurduktan sonra olay yerine çağırdığı 112 Acil Servis ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kıyma makinesini yerinden söküp çocuğun bu şekilde Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılmasını sağladı.

Hastane ortamında yapılan müdahale sonucunda Ç.G'nin eli sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre parmaklarında kırık ve ezik olduğu öğrenilen Ç.G'nin tedavisi sürüyor.

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