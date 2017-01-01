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İHH'dan Suriye halkına yardımlar

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:46
İHH'dan Suriye halkına yardımlar

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetler (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerindeki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, yılın ilk 3 ayında Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki ailelere bin 518 tırlık yardım gönderdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin ilk andan itibaren yanlarında olmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Ülkenin saldırı bölgelerinden daha güvenli noktalarına gelen sivillere gıda başta olmak üzere her türlü yardımların yapılmaya devam ettiğini belirten Tosun, "Türkiye ve dünyanın çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Suriye'deki mazlumların yaralarına merhem oluyoruz. İHH olarak da Suriye içinde kurulan çadır kamplarımız var. Buralarda yetimler ve siviller barınıyor." dedi.

Reyhanlı'daki İHH lojistik merkezine ulaşan yardımların zaman kaybetmeden Suriye'ye gönderildiğini aktaran Tosun, "İçerisinde ailelere bir ay yetecek gıda kolileri, un, ekmek ve kahvaltılık malzemelerin yer aldığı bin 518 tırı yılın ilk 3 ayında Suriye'nin Hama, Humus, Halep kırsalı, İdlib ve kırsalına ulaştırdık." ifadesini kullandı.

Tosun, Suriye olaylarının başladı andan itibaren de toplam 12 bin 754 yardım tırına ulaştıklarına işaret ederek, Suriye halkına yardımların devam edildiğini sözlerine ekledi.

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