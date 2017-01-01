Yangına ilk müdahale için "gönüllü" oldular

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da şehir merkezine uzak olan mahallede oluşturulan, aralarında kasap ve manavın da bulunduğu gönüllüler, itfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitime katılarak "gönüllü itfaiyeci" olanlar, yangınlara ilk müdahalede bulunarak itfaiyecilere destek veriyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi" kapsamında Saray ilçesi Safaalan Mahallesi'nde oluşturduğu ekipte, çeşitli meslek gruplarından 16 gönüllü itfaiyeci görev yapıyor.

Tamamı esnaf olan gönüllü itfaiyeciler, gün içinde olağan işlerini yaparken yangın ihbarını aldıklarında, mahalle meydanında kurulan istasyondan, itfaiye daire başkanlığının kendilerine verdiği itfaiye aracı ile eldiven, yağmurluk ve yangın çizmesini giyerek alevlere müdahale etmek için harekete geçiyor.

Safaalan Mahallesi'nin ilçe merkezine uzak olması nedeniyle gönüllü itfaiyeciler, merkezden gelecek itfaiye ekipleri bölgeye ulaşıncaya kadar ilk müdahaleleri yaparak, yangınların büyümesini önlemeyi amaçlıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerinden oluşan gönüllü itfaiyecilere, daire başkanlığı uzmanlarınca eğitim verildiğini söyledi.

Gönüllü itfaiyeci projesinin Trakya'da ilk olarak Tekirdağ'da uygulanmaya başladığını belirten Pehlivan, "Bu proje ilk olarak Tekirdağ'da uygulanıyor. Projenin amacı, şehir merkezlerinin uzağında kalan mahallerimizde yangına ulaşım sürelerini mümkün olduğu kadar kısaltmak. Bir yerleşim merkezinin uzağında kurulmuş mahallelerimizdeki yangın olayında önce buralardaki gönüllüler sayesinde ilk müdahaleyi sağlayarak süreyi kısaltmak. Bu meslekte ilk müdahale çok önemli bu nedenle bu proje çok önemli." diye konuştu.

- "Gönüllüler sayesinde yangına 4 dakikada ulaşıyoruz"

Pehlivan, gönüllülerin geçen günlerde bir yangına 4 dakika içeresinde başarıyla müdahale ederek sistemin ne kadar yararlı olduğunu gösterdiğini dile getirerek, " Safaalan Mahallesi'nden başlamamızın nedeni merkeze en uzak olan mahallemiz. Mahallelilerimiz de proje yoğun ilgi gösterdi. Amacımız; Tekirdağ sınırları içerisinde stratejik yerlerde, merkeze uzak olan yerlerdeki 9 mahallemizde bu projeyi başlatmak. İlk olarak Safaalan ve Osmanlı mahallelerinde başlattık. Haziran ayı başında diğer mahallelerde de bu uygulama tamamen hayata geçirilecek. Burada çıkacak yangına, ilçe merkezinden müdahale etmemiz 15 dakika ama bu yangına burada açmış olduğumuz gönüllü itfaiye istasyonu sayesinde 4 dakikada ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise Trakya'da ilk defa Tekirdağ'da başlayan gönüllü itfaiyecilerin ilk grubunun Safaalan Mahallesi'nde oluşturulduğunu aktararak, bu işe gönüllü katılan bütün mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Ali Yorulmaz, projenin mahalleleri için çok önemli olduğunu belirterek, " Gönüllü itfaiyeci olarak her zaman başarılı olmak için çalışacağız. Geçen gün mahallemizde çıkan yangına Saray ilçesinden itfaiye ekipleri gelene kadar gönüllü itfaiyeciler müdahale etti ve yangını söndürdü. Gönüllü itfaiye istasyonundan dolayı bizlerde de bir güven var. Çıkabilecek herhangi bir yangına ilk müdahaleyi yaparak yaşanabilecek büyük bir yangını önleyecek." değerlendirmesinde bulundu.