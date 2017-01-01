Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 42,00 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|kg
|30,00
|30,00
|Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)
|kg
|38,00
|38,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|42,00
|42,00
|Susam
|kg
|5,00
|5,00
|Kekik
|kg
|5,50
|5,50
|Nane (çöplü)
|kg
|4,75
|4,75
|Buğday (sert)
|kg
|1,32
|1,32
|Buğday
|kg
|0,95
|1,11
|Arpa
|kg
|1,06
|1,06
|Mısır
|kg
|0,88
|0,88
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,53
|1,54