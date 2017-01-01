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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep Ticaret Borsası

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:51

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 42,00 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak)kg30,0030,00
Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)kg38,0038,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)kg 42,0042,00
Susamkg5,005,00
Kekikkg5,505,50
Nane (çöplü)kg4,754,75
Buğday (sert)kg1,321,32
Buğdaykg0,951,11
Arpa kg1,061,06
Mısırkg0,880,88
Bulgur (köftelik)kg1,531,54
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