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Halk oylamasının ardından

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:39

MERSİN (AA) - Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, halk oylamasına ilişkin "Halkımız demokratik hakkını kullanarak yoğun bir katılımla sandık başına gitti. Bu ülke demokrasimiz açısından oldukça güzel bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulundu.

Tekli, yaptığı yazılı açıklamada, halk oylamalarının tüm dünyada demokrasilerin vazgeçilemez bir parçası olduğunu belirtti.

Ülke olarak son zamanlarda referandum gündemiyle ilgilenildiğini aktaran Tekli, "Halkımız demokratik hakkını kullanarak yoğun bir katılımla sandık başına gitti. Bu ülke demokrasimiz açısından oldukça güzel bir gelişmedir. Artık sanayi sektörü olarak referandumu geride bırakarak çok çalışmamız gerekiyor. Yatırımlar devam etmeli, istihdam oranları artmalı, güçlü bir ekonomi için çalışmalarımıza hız kazandırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Tekli, Türkiye'nin artık yeni teknolojiyi yakından takip ederek, inovatif yatırımlara ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

İhracat rakamlarını daha da yukarıya çekecek politikaların hayata geçmesini ve yatırımların artması adına sanayicilere gerekli teşviklerin verilmesini isteyen Tekli, yeni sanayi alanlarının yaratılmasını arzu ettiklerini kaydetti.

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