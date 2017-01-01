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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Kaymakamlığın desteğiyle protez kol ve bacağa kavuştu

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:46

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde 2 yıl önce elektrik akımına kapılarak kolunu ve bacağını kaybeden 14 yaşındaki Ferhat Yumuşak'a, İlçe Kaymakamı Abdulselam Öztürk sahip çıktı.

İlçenin İran sınırındaki Böğrüpek Mahallesi'nde yaşayan ve 7 çocuğu bulunan Memihan ve Selahattin Yumuşak çifti, arazide hayvan otlatırken elektrik akımına kapılarak kolunu ve bacağını kaybeden çocuklarının tedavisi için Kaymakam Öztürk'ten yardım istedi.

Ailenin maddi durumunun kötü olması nedeniyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) tedavi masrafları karşılanarak Yumuşak'a protez kol ve bacak yaptırıldı.

Yumuşak çifti, oğullarına protez kol ve bacak takılmasının ardından, tedavi, yol ve diğer harcamalarını karşılayan Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Baba Selahattin Yumuşak, yaptığı açıklamada, bu talihsiz olayın oğlunun başına 2 yıl önce geldiğini belirterek "Allah kendisinden razı olsun. Kaymakamımız, bu talihsiz kazadan sonra bize hem maddi hem de manevi destek oldu. Kendisine teşekkür etmek için makamına geldik. Bugün de bize kaymakamlığın sosyal marketinden giysi yardımında bulundu." diye konuştu.

Yumuşak ailesini makamında kabul ederek kendilerine çeşitli hediyeler veren Öztürk de devlet olarak mağdur ailenin yanında olduklarını söyledi.

Öztürk, "Aile için elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.


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