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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Uçurumdan düşen çocuk hayatını kaybetti

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:56

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı sırada yaklaşık 100 metre yükseklikten düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, babası Ercan ve annesi Arzu Karakaş ile ilçeye bağlı Kızılkaya mevkisinde pikniğe giden 12 yaşındaki Uğurcan, iddiaya göre oyun oynadığı sırada yaklaşık 100 metre yüksekliği bulunan uçurumdan düştü.

Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yoğun bakıma alınan Uğurcan, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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