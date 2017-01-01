Mardin'de terör operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan Fırat Mahallesi Muhtarı Hayrettin Özdemir tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen terör soruşturması kapsamında yakalanan Fırat Mahallesi Muhtarı Hayrettin Özdemir, Nusaybin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı.
Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Özdemir, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.