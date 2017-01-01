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Ekonomi dünyası referandum sonuçlarını değerlendirdi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:03

KONYA (AA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik ve Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü'nün, referandum sonuçlarına ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, "İnanıyoruz ki Türkiye yeni dönemde yeni bir başarı hikayesi ortaya koyarak, çok güçlü bir ekonomik kalkınma hikayesi yazacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ortak açıklamada, milletin dün demokratik bir olgunluk ve yüksek bir katılımla sandığa giderek, yeni ve büyük Türkiye'nin temellerini sarsılmaz bir iradeyle attığı bildirildi.

Referandum sonuçlarının, millete ve Türkiye'ye umut bağlayan, gönül veren herkese hayırlı olmasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katılımın yüzde 85 gibi çok yüksek oranda olduğu 16 Nisan referandumunda milletimiz, demokrasisine sahip çıktığını göstermiş, büyük bir sağduyu örneği göstererek tercihini güven ve istikrardan yana kullanmıştır. Türkiye'ye karşı algı operasyonu yürüten yurt içi ve yurt dışındaki tüm şer odaklarına karşı milletimiz, büyük bir demokratik olgunluk göstermiştir. Tercihiyle yeni ve büyük Türkiye'nin temellerini sarsılmaz bir iradeyle atan aziz milletimizin bu kararına herkes saygı duymak zorundadır. Hiç kuşkusuz bu referandumun kazananı milletimizdir, ekonomidir, demokrasimizdir. Demokratik kazanımlarımız arttıkça, ekonomik kazanımlarımız da artacaktır. İnanıyoruz ki Türkiye yeni dönemde yeni bir başarı hikayesi ortaya koyarak, çok güçlü bir ekonomik kalkınma hikayesi yazacaktır. Geleceğe dönük projeler daha hızlı ve etkin olarak hayata geçecektir. Artık ayağımıza pranga gibi takılan kısır siyasi tartışmalardan kurtulma, ekonomik hedeflerimize odaklanma, Türkiye'yi el birliğiyle büyütme ve geleceğe birlikte yürüme zamanıdır."

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