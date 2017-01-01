Halk oylamasının ardından

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Bolu, Karabük ve Bartın'daki iş dünyası, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasını memnuniyetle karşıladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, yaptığı yazılı açıklamada, milletin, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş kararını verdiğini belirterek, "Şimdi hep birlikte daha çok çalışma, güven ve istikrarla hedeflerimize ulaşma vaktidir." ifadesini kullandı.

Halk oylaması ile Türkiye'nin bir kez daha demokrasi dersi verdiğini vurgulayan Kösemusul, şunları kaydetti:

"Türkiye tarihinin en önemli kararlarından biri verildi. Ülkemizin her alanda daha ileri seviyelere ulaşması için yönetim sistemi değişikliği şarttı. İş dünyası olarak güçlü lider ve güçlü yönetim ile daha hızlı karar ve etkili sonuçlar arzu ettiğimizi vurgulamıştık. Milletimizin kararı da bu yönde olmuştur. Türk iş dünyası gayreti ve risk alarak hayata geçirdiği yatırımlarla tüm pazarlarda adeta ezberleri bozmuştur. Yeni sistem ile bu kazanımların daha da yükseleceği inancını taşıyorum."

- "Artık hızlı biçimde ekonomimize odaklanmalıyız"

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş de AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletin iradesiyle tecelli eden yeni sistemin hayırlı olmasını diledi.

"Artık hızlı biçimde ekonomimize odaklanmalıyız." diyen Ateş, "Hayata geçirilecek yeni sistemin özel sektörün durumuna, ülkemizin vizyonuna, hedeflerine, gelişme ve kalkınmasına olumlu yönde katkılar sağlamasını temenni ediyoruz. Referandum sürecinin geride kalmasıyla bizler de cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hızlı, sağlıklı ve etkin biçimde işleyebilmesi sürecine iş dünyası olarak nasıl katkı sağlayabileceğimize bakacağız." diye konuştu.

Ateş, ayrıca ortak vizyon ve toplumun birlik ve beraberliğiyle ülkeyi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri yapma hedefine, reformlarla destekli güçlü ve sağlam adımlarla, birlikte hız kesmeden yürümeye devam edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

- "Yatırımcı için esnaf için en önemli şey istikrar"

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Tuncay Özcan ise yapılan halk oylaması ile milletin artık krizleri istemediğini, istikrar istediğinin anlaşıldığının altını çizdi.

İş dünyası olarak en çok kendilerinin istikrara ihtiyaçları olduğuna işaret eden Özcan, şöyle konuştu:

"Dün yapılan halk oylamasında 'evet' kararı çıktı. Artık ülkede kısır çekişmeler yaşanmayacak. Seçimlerden sonra ülke kaosa sürüklenmeyecek. Yani istikrar olacak. Bir iş adamı ve yatırımcı için esnaf için en önemli şey istikrar. Bu sistemin bunu sağlayacağını görüyoruz. Özellikle Karabük bazında baktığımızda önümüzde önemli projelerimiz var. Bu yatırımların sağlıklı ilerlemesi açısından bu istikrar en çok bize lazım. Öncelikle vatana, iş dünyasına, ekonomi dünyasına ve milletimize bu yeni sistem hayırlı uğurlu olsun."

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık da iş dünyası olarak ülkenin ekonomik durumunun, kendilerini yakından ilgilendirdiğini belirtti.

"Referandum sonuçlarında herhangi bir siyasi partinin başarısı söz konusu değildir." diyen Balık, siyasi parti liderlerinin düşüneceği taşınacağı, hesap etmesi gereken şeyler olduğunu vurguladı.

Balık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz seçim 2018'in sonunda. İnşallah bu zamana kadar yapmaları gerekeni görürler, tedbirlerini alırlar. Ülkenin hem refahı ve huzuru, hem ekonomisi, hem de dış ilişkileri daha da güçlendirmek için ellerinden geleni yapıp 2018 seçimlerine hazırlanırlar. Yeni anayasayla beraber yeni yönetim şekline uyum sağlayarak, daha faydalı nasıl olabileceklerini düşünerek şimdiden çalışmaları gerektiğine inanıyorum. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun."