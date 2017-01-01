Kocaeli'de kültür sanat

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 19-23 Nisan'da 4 oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Taylan Ertuğrul'un yazıp yönettiği "Mahallenin Neşesi"nde, Işık Öztorun, Pınar Ünsal, Tekin Ezgütekin, Ahsen Gül Ever ve Ufuk Tuncer rol alıyor.

Eserde, iş arayan Hamdi'nin, mahalleye gelen Karagöz-Hacivat gösterisinden etkilenmesi ve İsmail'in fikriyle kapı kapı dolaşarak mani söylemeye, bir taraftan da tef çalarak bahşiş toplamaya karar vermesi konu ediliyor.

Oyun, 19 Nisan Çarşamba günü 14.00'te Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.

- "Henry ve Alice'in Gizli Yaşamları"

David Tri̇stram'ın yazdığı, çevirmenliğini Sinan Gürtunca'nın yaptığı "Henry ve Alice'in Gizli Yaşamları" oyunu, SDKM Oda Tiyatrosu'nda 19 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

Yönetmenliğini Eylem Tanrıver'in yaptığı oyun, severek evlenen Henry ve Alice'in ilişkisini konu ediniyor.

- "Jan Dark"

Bernard Shaw'ın yazdığı, Muzaffer Aksoy'un çevirmenliğini yaptığı "Jan Dark" adlı oyunda, Yaşar Özveri̇, Aydın Si̇galı, Şafak Karali̇, Ufuk Aşar, Nuri Karadeni̇z, Aytek Mete Elgün, Volkan Di̇nç, Esra Yaşar'ın da aralarında bulunduğu kalabalık sanatçı kadrosu rol alıyor.

Jan Dark'ın kahramanca yaşamı ve ölümünün konu edildiği oyun, 20 Nisan, 21 Nisan ve 22 Nisan'da saat 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.

- "Mavi Yelkenli"

Adnan Yılmaz'ın yazdığı yeni çocuk oyunu "Mavi Yelkenli", 23 Nisan Pazar günü saat 18.00'de SDKM Büyük Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Fatih Sevdi'nin yaptığı oyunun konusu özetle şöyle:

"Piri Reis'in 1513 yılında çizdiği haritadan yola çıkan ve hazine bulmanın peşine düşen iki kaptan, kendilerini denizcilik kütüphanesinde buluyor. Kaptanlar, kütüphaneci, mühendis ile öğrencilerin yardımıyla kendilerine mavi yelkenli bir gemi yaparak yola çıkmak için seyircinin hayal gücüne ve katılımına ihtiyaç duyuyor."



