17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trabzonspor, trafik kazasında ölen taraftarlarını andı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:43

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, 1997 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlarını andı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"1997 yılında Kocaelispor ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası maçı dönüşü Ankara Kızılcahamam'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlarımız Alaaddin Aygün, Gökmen Karakullukçu, Bülent Dönmez, Kemal Yılmaz ve Faruk Genç'i saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

İLGİLİ HABERLER
Halk oylamasının sonuçları kutlanıyor
YEREL

HALK OYLAMASININ SONUÇLARI KUTLANIYOR
Trabzonlular'a teşekkür ettiler
YEREL

TRABZONLULAR'A TEŞEKKÜR ETTİLER
Karşılaştırmalı analiz - Trabzon
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ - TRABZON
FETÖ şüphelisi sandık başında yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ SANDIK BAŞINDA YAKALANDI
Başkan Gümrükçüoğlu oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜOĞLU OYUNU KULLANDI
İçişleri Bakanı Soylu, oy kullandı
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, OY KULLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Organ büyüklüğü neleri etkiliyor?
SAĞLIK

BU HABERİ AYNASIZ OKUMAYIN! HER ORGANIN BOYU...

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...
  • 4 Bu besinler göz rengini değiştiriyor!