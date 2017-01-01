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Halk oylamasının ardından

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:49

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Türkiye tarihi için bir milat olan 16 Nisan, vesayetlerin sona erdiği, istikrarın kalıcı hale geldiği bir gündür. Bugün Avrupa'nın ve şer odaklarının tir tir titrediği bir gündür. Ecdadımızdan aldığımız gelenek ile Türkiye'nin yeniden yükselişe geçtiği gündür." ifadelerini kullandı.

Çalık, halk oylamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, 16 Nisan'da taçlandırılan milli irade zaferiyle kazananın millet olduğunu belirtti.

Güçlü Türkiye'nin temelinin atıldığı bugünün Türkiye için bir milat olacağını aktaran Çalık, şöyle devam etti:

"Bu tarihi günde yüreğiyle, umuduyla ve heyecanıyla sandık başında olan ve güçlü Türkiye'nin inşasına katkıda bulunan tüm hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Malatya halkı her zaman olduğu gibi kendi iradesine kendi geleceğine ve birlik beraberliğine sahip çıkarak 'evet' dedi. Türkiye tarihi için bir milat olan 16 Nisan, vesayetlerin sona erdiği, istikrarın kalıcı hale geldiği bir gündür. Bugün Avrupa'nın ve şer odaklarının tir tir titrediği bir gündür. Ecdadımızdan aldığımız gelenek ile Türkiye'nin yeniden yükselişe geçtiği gündür. Herkes bilmelidir, aklına yazmalıdır ki Türkiye her zaman bir olmuş, diri olmuş, iri olmuştur. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacaktır. 15 Temmuz'da meydanlarda diriliş destanı yazan aziz milletimiz, 16 Nisan'da sandıklarda yeni bir destan yazdı. Tarihte eşine az rastlanır bir katılımla sandık başına giderek, demokrasi şöleni yaşatan aziz milletimize şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum."

Çalık, bugün Türkiye'nin, geleceği ve tüm insanlık için siyasette, ekonomide güven ve istikrarın sağlam temellerde kurulmasına 25 milyon 'evet' ile kararını verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"16 Nisan zaferine giden yolda tüm yüreğini ortaya koyarak memleketin her bir ücra köşesinde millete dokunan zaferin en büyük mimarı başta kurucu liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, kararlı duruşu ve yoğun gayretleriyle Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, devletinin ve milletinin yanında saf tutan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, sayın bakanlarımıza, değerli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Aziz milletimiz bu diriliş destanını yazarken Malatya'da üzerine düşeni yaptı. Milli iradenin huzur ve güven ortamında sandığa yansımasında emeği geçen güvenlik güçlerimize, adli ve idari tüm çalışanlarımıza, sandık kurullarımızda görevli üye ve müşahitlerimize, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli üyelerine, muhtarlarımıza şükranlarımızı sunuyorum."

Teşkilat mensuplarına, belediye başkanlarına, meclis üyelerine, milletin emanetine sahip çıkan sandık görevlilerine ve destek veren herkese teşekkür eden Çalık, büyük zaferin, ülkeye, millete, coğrafyaya ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.

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