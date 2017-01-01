Harran'da "evet" tercihi sevinci

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ŞANLIURFA (AA) - Anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 96,83 ile Türkiye'de en fazla "evet" oyunun çıktığı merkezlerden Şanlıurfa'nın Harran ilçesinin sakinleri büyük sevinç yaşıyor.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, halk oylamasının ardından ilçe turu atarak vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Özyavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Harran'ın daha önceki seçimlerde de AK Parti'ye büyük destek verdiğini hatırlattı.

"Harran, vatanına, toprağına bağlıdır." diyen Özyavuz, şunları ifade etti:

"Reisicumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde, onun yolunda olduğumuzu dün kanıtlamış olduk. Hedefimiz yüzde 100'dü ancak bazı şer odaklarının engellemelerine rağmen sağ olsun, küçüğünden büyüğüne kadar Harranlıların desteğiyle küçük kaybımız oldu. Sonucun yüzde 100 olmasını isterdik fakat geriye kalan farkı önümüzdeki seçimlerde eriterek daha güzel bir şekilde Cumhurbaşkanımızın izinde olacağız."

- "Çok çalıştık"

İlçe sakinlerinden Hasan Alaş da Türkiye genelinde "evet" tercihiyle rekor kırmaktan dolayı memnun olduklarını söyledi.

Mustafa Aygat da aylardır yoğun şekilde halk oylamasıyla ilgili kampanya yürüttüklerini dile getirdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre halk oylamasında Harran, yüzde 96,83 ile Türkiye'de en fazla "evet" oyunun çıktığı ilçe oldu. 36 bin 332 seçmenin bulunduğu ilçede 149 sandıkta 35 bin 222 oy kullanıldı.

Halk oylamasında 34 bin 995 oy geçerli sayıldı, seçmenlerden 33 bin 886'sı "evet", bin 109'u ise "hayır"dan yana tercihini kullandı.