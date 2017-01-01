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Gaziantep enerjisini güneşten alacak

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:19
Gaziantep enerjisini güneşten alacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde kurduğu güneş, rüzgar ve biyogaz santralleriyle enerji üretip, belediyenin giderlerinde kullanarak maliyetlerini asgariye indirmeyi hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 20 bin dönüm arazide Güneş Enerjisi Santrali kuran Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, yürüttüğü projeyle diğer kurumlara da örnek olduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi Bağlarbaşı mevkisinde, belediyeye ait 59 dönümlük arazinin 20 dönümü üzerinde 1 megavat kurulu kapasiteli Güneş Enerji Santralinin kurulumunu tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, burada güneşten elektrik üretecek.

Güneş Enerji Santrali ile yılda yaklaşık 1 milyon 700 bin kilovatsaat elektrik üretiminin gerçekleşmesini hedefleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bu projesi, yenilenebilir enerjiyle entegre ederek karşılanması amacıyla kurulan ilk tesis olma özelliğine sahip bulunuyor.

Güneş ışını değerleri açısından Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer alan Gaziantep'te, projenin ikinci ve üçüncü etaplarının yapımının da en kısa sürede gerçekleştirilmesi planlanıyor.

- Biyogaz enerjisi için de çalışmalar başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince güneş enerjisi santralinin yanı sıra, biyogaz enerji santralinin de yapımı için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Tesiste hammadde olarak büyükbaş süt ve besi hayvancılığı gübresiyle yumurta, tavuk gübresi ve çim biçme atıkları kullanılacak. Bu atıklarla tesisin beslenmesiyle günlük 9 bin 939 metre küp biyogaz üretimi yapılacak.

Kojenerasyon tesisiyle yıllık 8 milyon 234 bin 400 kilovatsaat elektrik, 8 milyon 836 bin 917 kilovatsaat eşdeğeri ısı üretilmesi öngörülüyor.

2015 yılında onaylanan proje, Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezi Mali Destek Programı kapsamında yürütülüyor.

Kalkınma Bakanlığından talep edilen 9 milyon 150 bin lira hibe olarak alındı. Proje için gerekli yasal izinler ve prosedürler tamamlanarak ihalesi gerçekleşti. Yapımına başlanan projenin uygulama süresi 1 yıl olacak.

- Rüzgar enerjisi

Rüzgar enerjisi için de çalışmalara başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil bölgesinde Atalar ve Nurdağı Gökçedere mevkisinde 2 rüzgar ölçüm direğiyle 1 yıllık rüzgar ölçümlerini tamamladı.

Nurdağı Gökçedere mevkisi için hazırlanan 30 megavat kurulu gücündeki rüzgar enerjisi santrali projesi ve ön lisansın başvuru dosyası hazırlandı. Nisan 2018'de ön lisans başvurusu yapılacak.

Belediye ayrıca, belediye hizmet binasına ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini de aldı.

Enerji verimliliği konusunda düğmeye basan Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kendi binasını çevre dostu kamu binasına dönüştürerek, binalarda enerji verimliliği konusunda halka örnek olmayı amaçladığı belirtildi.

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