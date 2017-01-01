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Kutlu Doğum Haftası'nda 5 bin gül dağıtıldı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:54

MUĞLA (AA) - Muğla İl Müftülüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası kapsamında vatandaşlara 5 bin gül dağıtıldı.

Kurşunlu Camisi bahçesinde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve Hatim duasının okunmasıyla başladı.

Haftanın açılışında konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, 1989'dan beri kutlanan Kutlu Doğum Haftası'nın insanlığa barış, sevgi ve hoşgörü getirmesi temennisinde bulundu.

Hazreti Muhammed'in kutlu doğumunun seneidevriyesinde, ülkedeki ihanet şebekelerinin kendi kötülüklerinde boğulmalarını dileyen Çiçek, "2017 yılı Kutlu Doğum Haftası'nın büyük hayırlara, daha güvenli bir dünyaya vesile olmasını niyaz ediyorum. Hazreti Peygamberi anmak için idrak ettiğimiz Kutlu Doğum Haftası milletimizin kalbinde daima var olan peygamber sevgisi, peygamber sevdasının bir tezahürü olsun diyorum. Sevginin ve barışın olduğu bir dünya diliyorum." dedi.

İl Müftüsü Abdurrahman Koçak da bu yılki Kutlu Doğum Haftası temasının "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" olduğunu söyledi. Hazreti Muhammed'in bütün aleme rahmet olarak gönderildiğine işaret eden Koçak, "Bizleri yaratan, yaşatan, hayat veren, sayısız nimetler bahşeden yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun. Bu cennet vatanımızda huzur ve mutluluk içerisinde birlik ve beraberlik ruhuyla yaşamayı nefsimize, neslimize, cümlemize nasip eylesin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Müftü Koçak tarafından hatim duası yapıldı. Muğla İl Müftülüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası kapsamında vatandaşlara 5 bin gül dağıtıldı, kitaplar hediye edildi. Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunuldu. Meydanı dolduran vatandaşlara yemek ikram edildi.

Programa Vali Amir Çiçek'in yanı sıra eşi Hülya Çiçek, İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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