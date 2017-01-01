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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:10
Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Korgan ilçesinden Fatsa istikametine giden Galip Yalmancı idaresindeki 52 PA 804 plakalı otomobil, Bacanak Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Mesut Yılmaz'ın kullandığı 61 BK 583 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Yalmancı'nın kullandığı araçta bulunan Hamdi Küçük yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Küçük, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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