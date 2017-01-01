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Halk oylamasının sonucunu döner ve ayran dağıtarak kutladı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:27

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde döner salonu işleten Ali Hacıfazlıoğlu, halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre çıkan "evet" kararını, ücretsiz tavuk döner ve ayran dağıtarak kutladı.

Hacıfazlıoğlu, Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinin camına "Varlığın yeter Reis", "Her şey vatan için", "Bugün menümüz ücretsiz, afiyet olsun" yazılı kartonlar astı.

Referandum sonucundan dolayı ücretsiz tavuk döner ve ayran dağıtan Hacıfazlıoğlu'nun uygulamasına ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

Hacıfazlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk oylamasında "evet" çıkması halinde halka ücretsiz döner dağıtacağına söz verdiğini, sözünü yerine getirdiğini söyledi.

Bunun mutluluğunu yaşadığını belirten Hacıfazlıoğlu, "Zaferi vatandaşa bedava döner dağıtarak kutluyoruz. Hepsine helal olsun. Bu hizmetimiz döner bitene kadar sürecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Reisimizin yolu açık olsun. Her şey vatan için." diye konuştu.

İlçe sakinleri de ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Hacıfazlıoğlu'na teşekkür etti.

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