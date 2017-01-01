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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Cinayet sanıklarına 15'er yıl hapis

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:28

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tartıştıkları kişiyi tüfekle öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan 4 sanıktan 2'si 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı, diğerleri beraat etti.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Küsen, Gökhan Küsen, Yunus Küsen ve Çetin Küsen, Konya Ereğli Ceza İnfaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mehmet Küsen, savunmasında, maktulu tanımadığını ve yanlışlıkla ateş ettiğini söyledi.

Diğer sanıklar da olayın kazayla olduğunu öne sürerek, beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, Mehmet Küsen ve Gökhan Küsen'e, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi. Yunus ve Çetin Küsen ise beraat etti.

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 2 Ağustos 2016'da iki grup arasında çıkan kavgada Turgay Güneş (27), pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmüş, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanmıştı.

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