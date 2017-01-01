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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Kaçak avlanan balıklar açık artırmayla satıldı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:36

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde kaçak avlanan 69 kasa balık, açık artırma ile satıldı.

Alınan bilgiye göre, Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri rutin kontrolleri sırasında İsmail E. ve 3 çalışanı bulunan Fuat Reis 1 adlı balıkçı teknesinde inceleme yaptı. Kemer'in 10 deniz mili açıklarında teknede inceleme yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Balıkçı Gemileri İzleme Sisteminin (BAGİS) kapalı ve arızalı olduğunu tespit etti.

Teknede yapılan aramada, 2 kasa Japon karides,13 kasa izmarit, 3 kasa karides, 9 kasa salamura, 4 kasa lipsos, 2 kasa fener balığı, 6 kasa çimçim, 10 kasa mercan, 1 kasa kalamar, 5 kasa lokum, 7 kasa barbun, 5 kasa mezgit ve 2 kasa kırmızı karides olmak üzere toplam 69 kasa kaçak balık ele geçirildi.

El konulan kaçak avlanan balıklar, Kemer İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İlçe Milli Emlak tarafından Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığında düzenlenen ihalede satıldı.

Fuat Reis 1 adlı teknenin sahibine "BAGİS cihazı kapalı ve arızalı olarak seyir yapmak" suçundan 2 bin 310 lira para cezası verildi.

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