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Beş seçim sonra sandığa giden Kuşululardan "evet" rekoru

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:45

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, köy statüsüne düşürüldükleri için 5 seçimdir sandık başına gitmeyen Kuşu seçmeni, yeniden belde olduktan sonra oy kullandı ve yüzde 96,63 "evet" yönünde irade beyan etti.

Yasal düzenlemeyle 2014'te beldeyken köye dönüştürülen, bunun üzerine hukuk mücadelesi başlatan Kuşu sakinleri, o tarihten sonraki seçimler için aldıkları sandık başına gitmeme kararını, şubatta eski statülerine kavuşmalarının ardından dün yapılan halk oylamasında sona erdirdi.

Seçmen kütüğüne kayıtlı bin 474 kişinin bulunduğu beldede, halk oylaması için Nurullah Bayram Ortaokulu'nda 4 sandık kuruldu. Kesin olmayan sonuçlara göre, seçmenlerin bin 265'i "evet", 44'ü ise "hayır" oyu kullandı. 43 oy ise geçersiz kabul edildi.

Son 5 seçimde oy kullanmayan Kuşuluların halk oylamasındaki tercihi ise yüzde 96,63 ile "evet" oyu oldu.

Belde sakinlerinden Tayyar Çetin, geleceğin teminatı gençler olarak geleceğin daha güzel yaşanması için "evet" dediklerini söyledi.

Muammer Gökalp de Kuşulular olarak demokratik hakkın nasıl aranması gerektiğinin küçük bir örneğini sergilediklerini belirterek "Birliğin, beraberliğin ve umudun örneğini gösterdik. Son referandumda ülkemiz için, şehrimiz ve beldemiz için birliğimizin sürmesi, dirliğimizin artması için 'evet' dedik." değerlendirmesini yaptı.

Emine Tuncer ise beldelerindeki işsiz gençlerin iş imkanının sağlanması için ve daha güzel hizmetler gelmesi için "evet" dediklerini anlattı.

Seçmen kütüğünde bin 474 kişinin kayıtlı bulunduğu Kuşu, 30 Mart 2014'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne kadar belde statüsündeydi. Bu seçim öncesi yapılan düzenleme gereği belde statüsü iptal edilen Kuşu, 31 Mart 2014 itibarıyla köye dönüştürüldü. Buna tepki göstererek 30 Mart 2014'te sandığa gitmeyen seçmenler, aynı tavrı 1 Haziran 2014'te tekrarlanan muhtarlık ve ihtiyar heyeti, 10 Ağustos 2014'teki cumhurbaşkanı ve 7 Haziran ile 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerde de sürdürmüştü.

Öte yandan, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, eski statüsüne kavuşması sonrası Kuşu Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanmıştı.

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