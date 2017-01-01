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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Silahla vurulma anı güvenlik kamerasında

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:00
Silahla vurulma anı güvenlik kamerasında

AKSARAY (AA) - Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin silahla vurulma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Coglaki Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen ve sopaların da kullanıldığı kavgada, Bayram K. yanında bulunan tabancayla Adıgüzel Aygün'ü (42) ateş ederek yaraladı. Şüpheli Bayram K, olay yerinden otomobiline binerek kaçtı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aygün'ün, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olayı gerçekleştiren Bayram K, Gülağaç ilçesinde bağlı Saratlı beldesinde jandarma ekiplerine teslim olurken, polis kavgaya karışan diğer şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Olay anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde tartışma anı ve zanlının yanında bulunan tabancayla Aygün'ü vurarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

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