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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'da ev yangını

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:16
Antalya'da ev yangını

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir apartmanın dokuzuncu katındaki dairede çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 931. Sokak'taki Rana Sitesi B Blok 9'uncu katında, avukat Kamile Meriç Beşirlik'e ait dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, evde bulunan iki çocuk ve bir kedi, bakıcı tarafından çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Evin giriş kısmında maddi zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beşibirlik, gazetecilere yaptığı açıklamada, evine iki hafta önce taşındığını söyledi. Yakınlarının telefonu üzerine adliyeden eve geldiğini belirten Beşibirlik, "Geldiğimde yangın söndürülmüştü. Bakıcımız, iki çocuğum ve kediyi dışarı almış. Çocuklarımın iyi olduğunu görünce sevindim. Bununla geçmiş olsun." dedi.


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