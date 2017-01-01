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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Deniz üzerine dolguyla yapılan golf sahasına ilgi sevindirdi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:18


SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesinin deniz üzerine dolgu yöntemiyle yaptığı golf sahasının, 9 ayda 250 profesyonel golfçüyü misafir ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 18 delikli golf sahasının 15 Temmuz 2016'da hizmete açıldığı ve 9 aylık sürede 250 profesyonel golfçüyü misafir ettiği aktarıldı.

Samsun Golf Kulübünün ülke standartlarının üzerindeki altyapısıyla büyük ilgi gördüğü vurgulanan açıklamada, "Atakum sahilinde 300 dönüm açık alan üzerinde kurulu 9 çukurlu tesis, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilmek için 18 çukura çıkarılıyor. Saha genişliğini büyüterek 650 dönüme çıkarıyoruz. Altyapı çalışmaları süren tesisin parkurları da hazırlandı. İlave 9 çukurlu parkur 18 Temmuz 2018'de hizmete girecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Golf Kulübü Direktörü Hamza Sayın, oluşturulan "links" saha tipinin dünyada sadece Büyük Britanya'da bulunduğunu belirtti.

Tesisin Türkiye'deki diğer golf sahalarından çok farklı olduğunu ifade eden Sayın, "Tesisimiz ve sahamızın en önemli özelliği halka açık bir saha olmasıdır. Bunu söylemekte fayda var. Denize yakın, az ağacı bulunan, bol rüzgarlı saha tipine 'links' tipi diyoruz. Yüksek eğimlerin, tepeliklerin ve otların yer aldığı sahalardır. Daha çok Britanya bölgesinde bulunuyor. Tüm bu özellikleri bakımından sahamız Türkiye standartlarının üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

Halkı, kulübü değerlendirmeye ve golf oynamaya davet eden Sayın, şunları kaydetti:

"Şu an gidişat çok iyi. Kış sezonu olmasına rağmen büyük talep var. Yaz aylarında daha da yoğunlaşacak. Bu da heyecanımızı artırıyor. 9 ayda profesyonel 250 sporcu gelip golf oynadı. 85 öğrencimize de eğitim veriyoruz. Bu sayı okulların kapanmasıyla daha artacak. Şimdiden müracaat edenlerin sayısı giderek artıyor. Herkesin oynayabilmesi için halka açık sahamızda fiyatlarımız, diğer kulüplere göre çok düşük. Herkes ders alıp oynayabilir. Ekipmanlarımız ücretsizdir. Vatandaşlarımız antrenman toplarını kiralayıp dilediği kadar oynayabilir."

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