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Spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:34
Spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Gençlerimizin spor yapmasından her zaman gurur duyuyoruz. Amacımız 7'den 70'e her kesimi sporla buluşturabilmek." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri Adıyaman'daki 110 faal tescilli spor kulübüne dağıtıldı.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Kapalı Spor Salonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti milletvekillerinden Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı Fehmi Husrev Kutlu, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez'in de katıldığı törenle dağıtıldı.

Spor kulüplerini her zaman önemsediklerini belirten TBMM Başkanvekili Aydın, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin spor yapmasından her zaman gurur duyuyoruz. Amacımız 7'den 70'e her kesimi sporla buluşturabilmek. Bugün itibarıyla on binlerce gencimize spor imkanı sunacak yeni tesislerimiz var. Her geçen gün bunlara yenilerini eklemek için gayret ediyoruz. Umarım gelecekte Adıyaman, bölgenin spor anlamında en önemli merkezlerinden biri olarak başta milli olmak üzere uluslararası müsabakalarda ilimizi en iyi şekilde temsil edecektir. Bakanlığımızın yardımlarından faydalanan tüm kulüplerimize şimdiden başarılar diliyorum."

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