17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sincik halkının ''Evet'' sevinci

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:12

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Korkut, ilçe olarak yüzde 96,2 oyla "evet"e büyük bir destek verdiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız telefon görüşmesinde Sincik halkına teşekkürlerini ve sevgilerini dile getirdi. Biz de bu selamı halkımıza ilettik. Kendimizi mutlu hissediyoruz." dedi.

Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünkü halk oylamasının sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak, Sincik halkına selamlarını gönderdiğini söyledi.

Sincik ilçesinden dünkü halk oylamasında yüzde 96,2 oranında "evet" oyu çıktığını, ilçe olarak büyük destek verdiklerini kaydeden Korkut, "Kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız telefon görüşmesinde Sincik halkına teşekkürlerini ve sevgilerini dile getirdi. Biz de bu selamı halkımıza ilettik, kendimizi mutlu hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sincikli İbrahim Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selam göndermesinden mutlu olduklarını dile getirdi.

Mehmet Öz de ilçe olarak dünkü halk oylamasında "evet" oyları açısından büyük başarı gösterdikleri için sevinçli olduklarını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER
Adıyaman'ın tüm ilçelerinde 'evet' oyu yüksek çıktı
YEREL

ADIYAMAN'IN TÜM İLÇELERİNDE 'EVET' OYU YÜKSEK ÇIKTI
Şehit yakınları Çanakkale'yi gezdi
YEREL

ŞEHİT YAKINLARI ÇANAKKALE'Yİ GEZDİ
Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbolcusu Milli Takıma davet edildi
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİ İŞİTME ENGELLİLER FUTBOLCUSU MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ
Spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı
YEREL

SPOR KULÜPLERİNE MALZEME YARDIMI YAPILDI
Spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı
YEREL

SPOR KULÜPLERİNE MALZEME YARDIMI YAPILDI
Karşılaştırmalı analiz: Adıyaman
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: ADIYAMAN
Oy torbaları Adıyaman Adliyesine gelmeye başladı
YEREL

OY TORBALARI ADIYAMAN ADLİYESİNE GELMEYE BAŞLADI
İş yerinden kıyafet çalan şahıs yakalandı
YEREL

İŞ YERİNDEN KIYAFET ÇALAN ŞAHIS YAKALANDI
Adıyaman'da siyasiler oylarını kullandı
YEREL

ADIYAMAN'DA SİYASİLER OYLARINI KULLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Adıyaman'da oy verme işlemleri sürüyor
YEREL

ADIYAMAN'DA OY VERME İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Göz rengini değiştirmek mümkün mü?
SAĞLIK

BU BESİNLER GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRİYOR!

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...
  • 4 Resmen evrim geçirdiler...