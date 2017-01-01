17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Halk oylamasının ardından

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:51

KONYA (AA) - Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, anayasa değişikliğine yönelik halk oylamasının sonuçlarına ilişkin, "İlla bir kaybedenden bahsedecek olursak bilinmelidir ki kaybeden ülkemizin güçlü yürüyüşüne engel olmak isteyen terör örgütleri, her türlü vesayetçi anlayış ve bürokratik oligarşi, Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını istemeyen Avrupa'nın karanlık Orta Çağ zihniyeti olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, referandumdan çıkan sonucun, Türkiye demokrasi tarihinde sivillerin yaptığı ilk değişiklik olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Halkın "evet" kararının, sistemin işlerlik kazanmasıyla her kesimin yararına olduğunun daha net anlaşılacağını ifade eden Öksüz, "Referandumun aslında bir kaybedeni olmamıştır. Bugün kazanan Anadolu irfanıdır, köklerimize bağlı olan yeni bir medeniyet tasavvurudur. Geçmişle bugünü, bugünle geleceği birbirine bağlayacak köprülerdir." ifadelerini kullandı.

- "Yeni dönüşümün altında da Anadolu irfanının imzası vardır"

Öksüz, büyük Türkiye'yi inşa ve ihya etmenin yolunun "biz" duygusunu inşa etmekten geçtiğini dile getirerek şu görüşleri aktardı:

"15 Temmuz'da olduğu gibi, bugün meydana gelen yeni dönüşümün altında da Anadolu irfanının imzası vardır. İlla bir kaybedenden bahsedecek olursak bilinmelidir ki kaybeden ülkemizin güçlü yürüyüşüne engel olmak isteyen terör örgütleri, her türlü vesayetçi anlayış ve bürokratik oligarşi, Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını istemeyen Avrupa'nın karanlık Orta Çağ zihniyeti olmuştur. Bütün baskılara rağmen, istikrarlı, güçlü ve büyük bir Türkiye inşa etmek üzere 'evet' diyen milletimizin kararına, dahili ve harici bedhahların ve diğer tüm kesimlerin saygı göstermesi gerekmektedir. Bugün, geçmişte yaşanılan köhnemiş problemleri geride bıraktığımız, yeni Türkiye'nin inşasında süratle yol almamız gereken bir gündür. Biz bir olduğumuzda, kenetlendiğimizde, birlikteliğimizi büyüttüğümüzde çözemeyeceğimiz hiçbir problem, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.

Türkiye'nin, bundan sonraki süreçte yeni sistemi kararlılıkla hayata geçirmesi gerektiğini vurgulayan Öksüz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesi ile vites yükseltmesi gerekmektedir. 'Evet'e yüklenen anlam, 'hayır' diyenlerin de hak ve adaletin hakim olduğu bir ülkede huzur içerisinde yaşayacağı gerçeğidir. Şüphesiz elde edilen sonuç, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması, hatta öncü olma hedefine doğru yürümesinde bir milat niteliğindedir."

İLGİLİ HABERLER
Akyürek: &quot;Büyük Türkiye yolculuğunda el ele omuz omuza çalışacağız&quot;
YEREL

AKYÜREK: "BÜYÜK TÜRKİYE YOLCULUĞUNDA EL ELE OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ"
Başkan Altay: &quot;Kazanan Türkiye ve Türk milleti olmuştur&quot;
YEREL

BAŞKAN ALTAY: "KAZANAN TÜRKİYE VE TÜRK MİLLETİ OLMUŞTUR"
TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Aktan: &quot;İstikrar ve güven artacak&quot;
YEREL

TÜMSİAD KONYA ŞUBE BAŞKANI AKTAN: "İSTİKRAR VE GÜVEN ARTACAK"
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Başkan Özgüven: &quot;80 milyon kardeşçe büyük ve güçlü Türkiye'ye yürüyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "80 MİLYON KARDEŞÇE BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE YÜRÜYORUZ"
Karamercan: &quot;Yeni Türkiye'miz hayırlı olsun&quot;
YEREL

KARAMERCAN: "YENİ TÜRKİYE'MİZ HAYIRLI OLSUN"
Okka: &quot;Yeni sistem gücümüze güç katacaktır&quot;
YEREL

OKKA: "YENİ SİSTEM GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAKTIR"
OSBÜK Başkanı Kütükcü: &quot;Yeni dönemde yeni küresel başarı hikayeleri yazacağız&quot;
YEREL

OSBÜK BAŞKANI KÜTÜKCÜ: "YENİ DÖNEMDE YENİ KÜRESEL BAŞARI HİKAYELERİ YAZACAĞIZ"
Ekonomi dünyası referandum sonuçlarını değerlendirdi
YEREL

EKONOMİ DÜNYASI REFERANDUM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ
Konya iş dünyasından referandum değerlendirmesi
YEREL

KONYA İŞ DÜNYASINDAN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
Beyşehir'de bir sandıktan yüzde 100 &quot;evet&quot; çıktı
YEREL

BEYŞEHİR'DE BİR SANDIKTAN YÜZDE 100 "EVET" ÇIKTI
Halk oylaması sonuçları kutlanıyor
YEREL

HALK OYLAMASI SONUÇLARI KUTLANIYOR
Karşılaştırmalı analiz: Konya
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: KONYA
Konya'da oy sandıkları açılıyor
YEREL

KONYA'DA OY SANDIKLARI AÇILIYOR
Başkan Özaltun, oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN ÖZALTUN, OYUNU KULLANDI
AK Parti Konya milletvekilleri halk oylamasında oylarını kullandı
YEREL

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLLERİ HALK OYLAMASINDA OYLARINI KULLANDI
Torosların bastonlu ninelerinden demokrasi dersi
YEREL

TOROSLARIN BASTONLU NİNELERİNDEN DEMOKRASİ DERSİ

Kulu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL

KULU'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 1 YARALI
Başkan Altay, oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN ALTAY, OYUNU KULLANDI
AK Parti Konya İl Başkanı Arat, oyunu kullandı
YEREL

AK PARTİ KONYA İL BAŞKANI ARAT, OYUNU KULLANDI
MHP İl Başkanı Murat Çiçek oyunu kullandı
YEREL

MHP İL BAŞKANI MURAT ÇİÇEK OYUNU KULLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu, oyunu kullandı
YEREL

ESKİ BAŞBAKAN VE AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ DAVUTOĞLU, OYUNU KULLANDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, oyunu kullandı
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SORGUN, OYUNU KULLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Nicki Minaj sosyal medyayı salladı!
  • 4 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...