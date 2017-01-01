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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Halk oylamasının ardından

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:09

MALATYA (AA) - Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, halk oylamasına ilişkin "Ekonominin önü açılacak, piyasalar canlanacak." dedi.

Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk oylamasının ardından piyasada hareketlilik yaşanacağını belirtti.

Referandum sonucunun hayırlı olmasını dileyen Evren, şöyle konuştu:

"Ekonominin önü açılacak, piyasalar canlanacak. Esnaf ve sanatkarlar halk oylamasından çıkacak sonucu bekliyordu. Esnaf olarak güçlü ve istikrarlı ekonomiden yanayız. Geçmişte zayıf ekonominin ülkemize ve esnafa verdiği zararı bizzat yaşadık. Ekonomi düzgün gittiği sürece istihdamda üretim de artar, faizler düşer. Güçlü ülke, güçlü ekonomi olursa esnaf ve sanatkarların her zaman önü açıktır."

Avrupa ülkelerinin halk oylaması sürecinde Türkiye'ye karşı tutumunu da değerlendiren Evren, "Avrupa'nın yaptıklarını görerek, birlik ve beraberlik içerisinde taşın altına elimizi koymalıyız. Ülkemizin ekonomisini güçlendirmeliyiz." dedi.

- "Artık önümüzü göreceğiz"

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ise halk oylaması sonuçlarının millete ve vatana hayırlı olmasını temenni etti.

Kararı milletin verdiğini, bunun üzerinde karar olamayacağını aktaran Keskin, "Herkes bu karara saygı göstermeli. Güzel ve huzurlu bir seçim dönemi geçirdik. Bundan sonra ülkemizin önü açılacak, artık önümüzü göreceğiz. İşsizlik azalacak, ekonomi düzlüğe çıkacak. Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar, huzur ve güven olmaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bundan sonra gereken adımları atacak ve ülke rahatlayacak." diye konuştu.

Keskin, Avrupa'nın tutumunun halk oylaması sonucunun ardından değişeceğine inandığını da söyledi.

- "Kazanan veya kaybeden yok"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise daha güçlü bir Türkiye için milletin üzerine düşeni yaptığını ve sandıkta kararını açıkladığını anlattı.

Milletin vatandaşlık görevini yaparak, sandığa gittiğini ve ülkesi için en doğru olduğuna inandığı şekilde oyunu kullandığını dile getiren Kalan, "Sandıktan hangi karar çıkarsa çıksın, bunun milletimizin kararı olacağını vurgulamıştık. Dolayısıyla yenen veya yenilen, kazanan veya kaybeden yok. Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı, istikrar ve güven için sistem değişikliğine 'evet' dedi. Milletin kararına saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz." dedi.

Halk oylamasından sıçan sonucun hayırlı olmasını dileyen Kalan, "Ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden olmaya devam edecek. Bugünden sonra, işlerimize daha fazla odaklanacağız. Üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmek en önemli önceliğimiz olacak. Milletimizin kararı ülkemize hayırlı olsun.'' değerlendirmesini yaptı.

- "Çok çalışmamız gerekiyor"

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Başkanı İhsan Akın da halk oylaması sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Akın, başkanlık sisteminin getirilerinin olacağına inandığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bundan sonra herkesin şapkasını önüne alıp düşünmesi ve bu ülke için, vatan için ne yapmam lazım diye görev üstlenmesi, sorumluluk alması gerekiyor. Şahsi çıkarları bir kenara koyup ülkemizin ekonomik anlamda güçlenmesi için çok çalışmamız gerekiyor. İnsanlar artık bu sistemi tartışmak yerine, elini taşın altına koyup, vatanı ve milleti için yatırım yapmak zorunda. Faiz, dolar, avro lobisi oluşturmak yerine istihdam oluşturmak gerekmektedir. Bizler her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Yeni sistem ile ilgili konuşmak tartışmak yerine çalışmalıyız, yeni Türkiye yolunda halk oyuna sunulan ve kabul edilen başkanlık sisteminin getirileri çok olacaktır."

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