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Siirt'te Kutlu Doğum Haftası etkinliği

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:17

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, "İslam dünyası dinimizin emrettiği ibadetleri yerine getiriyor, ahlaki yönünü ihmal ediyor. Bugün İslam aleminin çektiği sıkıntıların temelinde bu var. Herkesin bu konuda kendisini gözden geçirmesinde yarar var." dedi.

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında TÜRGEV Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Tutulmaz, Kutlu Doğum Haftası ve İslam dininin önemine işaret etti.

İslam dininin yalnızca bir ibadet dini olmadığını vurgulayan Tutulmaz, aynı zamanda ahlaki değerlere önem verdiğini de belirtti. Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Onu anıyoruz. Onu anmak yeterli oluyor mu? Onu anlamadan yeterli olmuyor. İslam dünyası dinimizin emrettiği ibadetleri yerine getiriyor, ahlaki yönünü ihmal ediyor. Bugün İslam aleminin çektiği sıkıntıların temelinde bu var. Her ne kadar ülkemiz diğer İslam ülkelerine göre daha iyi olmasına rağmen Peygamberimizin bize gösterdiği ahlaki yönü yeteri kadar anlayamıyoruz. Elektriği çalmakta bir sakınca görmüyoruz, devlet malını almayı normal görebilenler oluyor. Herkesin bu konuda kendisini gözden geçirmesinde yarar var."

İl Müftüsü Faruk Arvas da Hz. Muhammed'in yaratılmışların en şereflisi olduğunu dile getirerek onun sözlerinin Kur'an-ı Kerim'den sonra en değerli sözler olduğunu aktardı.

Peygamberi anlamayan insanın zihninin eksik olduğunu anlatan Arvas, herkesin onun çizdiği yoldan gitmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından programda şiir okuma yarışması düzenlendi. 7 liseyi temsil eden öğrenciler Hz. Muhammed'i konu alan şiirler okudu.

Yarışmada Siirt Merkez Atatürk Anadolu Lisesi'nden Özlem Toprak birinci, 14 Eylül Anadolu Lisesi'nden Dilber Demir ikinci, Türk Telekom Fen Lisesi'nden Ayfer Toprak üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Butur ve çok sayıda davetli katıldı.

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