Halk oylamasının ardından

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, halk oylamasında çıkan sonucun ardından ekonomide sıçrama yaşanacağını, iş dünyasının bundan sonra önünü daha rahat görebileceğini ve risk alarak yatırım yapabileceğini belirtti.

Hiçyılmaz, halk oylamasını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye’nin yönetim şeklinin daha güçlü hale geleceğini, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren kararların daha hızlı alınacağını ve icraata geçirileceğini kaydetti.

Koalisyon hükümetleriyle ortaya çıkan siyasi ve ekonomik krizlerin yeni sistem ile tarihe karışacağını vurgulayan Hiçyılmaz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Milletimiz, siyasi istikrarın yanı sıra güçlü ekonomi için de tercihini ortaya koymuş ve belirsizlikleri ortadan kaldırmıştır. Anayasamız, daha demokratik ve etkin bir yapıya kavuşmuştur. Artık Türkiye’nin vakit kaybetmeye tahammülü bulunmamaktadır. Beklentimiz, istikrar ve güven ortamının tesis edilmesi ile yeni yatırımların artması ve ekonomideki büyümenin artarak kalıcı hale gelmesidir. Devletin çarklarının hızlanmasını ve bunun iş dünyasına olumlu yansımasını bekliyoruz. Türkiye, son 15 yılda büyük bir ekonomik gelişme göstermiştir. Düşük teknolojili üretimden orta teknolojili üretime geçilmiş, kişi başına düşen milli gelir 11 bin dolar seviyesine ulaşmıştır ancak bu yeterli değildir. Milletimizin aldığı karar, ekonomide sıçrama yaşanmasına etki edecektir. İş dünyası, bundan sonra önünü daha rahat görebilecek ve risk alarak yatırım yapabilecektir. İş dünyası olarak daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak, ticaretimizi artırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."