Adana'da altın yazmalı Tevrat ve el yazması ferman ele geçirilmesi

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ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyonda, yaklaşık değeri 3 milyon dolar olduğu belirlenen ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ve el yazması ferman ele geçirilmesiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamayla duyurulan operasyonun detayları ortaya çıktı.



Tarihi eser kaçakçılarının, ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ve el yazması fermanı satmak için müşteri aradığı bilgisini alan Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şüphelilere ulaşarak müşteri gibi pazarlık yaptığı öğrenildi.

Kaçakçılarla merkez Çukurova ilçesinde buluşma ayarlayan ekipler, düzenlenen operasyonla 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada ise yaklaşık değeri 3 milyon dolar olduğu belirlenen ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ve el yazması ferman ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Adana'nın Çukurova ilçesinde düzenlenen operasyonda, yaklaşık değeri 3 milyon dolar olduğu belirlenen ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ve el yazması ferman ele geçirildiği bildirilmişti.

