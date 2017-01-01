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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla'da 18 kaçak göçmen yakalandı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:45
Muğla'da 18 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

Bodrum Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalı Mahallesi Kızılağaç mevkisinde yol kontrolünde, Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmeni taşıyan iki otomobili durdurdu.

Aramada Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmen ile yasa dışı geçişe aracılık ettikleri belirlenen 5 organizatör yakalandı. Kaçak geçişte kullanılan 2 otomobile el konuldu.

Kaçaklar, sınır dışı işlemleri için Muğla Yabancılar Şubesi ekiplerine teslim edildi. Organizatörler gözaltına alındı.

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