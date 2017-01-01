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TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde kaymakamlık makam şoförü Celalettin Yıldırım para yatırmak için gittiği ATM'de bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Yıldırım (48), Cumhuriyet Caddesi'nde bir bankaya ait ATM'den para yatırmak isterken işlemi öncesinde cihazın para verdiğini gördü.

ATM'den çıkan 2 bin 10 lirayı alan Yıldırım, işlemini bitirdikten sonra bankayı arayarak durumu anlattı. Yetkililerin araştırması sonucu paranın 65 yaşındaki emekli Özdemir Özcan'a ait olduğu anlaşıldı.

Celalettin Yıldırım, buluştuğu Özcan'a parasını teslim etti. Önce paranın sahibini bulamamanın verdiği endişeden dolayı vicdanen rahatsız olduğunu aktaran Yıldırım, "Bir saat içerisinde saatin nasıl geçtiğini bilemedim. Huzursuz oldum. Mesai saati başladıktan sonra aradık, bankaya ulaştık. Amcaya da ulaştılar sağ olsunlar. Biz de amcamızın parasını teslim ettik." dedi.

Emekli maaşını çekmek için ATM'ye gittiğini belirten Özcan ise "Kartımı taktım, miktarı yazdım, bekledim para vermedi. Kartımı verdi. Kartı aldım bankaya gittim. Bankada 'paranız çekilmiş' denildi. 'Peki ne yapacağım?' dedim. Bana bir numara verdiler, 'müşteri hizmetleri temsilcisini arayacaksınız' dediler. Ben de aradım. 4 iş günü içerisinde haber vereceklerini söylediler. Bu arada bulan arkadaşım bankayı aramış, parayı bulduğunu söylemiş. Onlar da beni aradılar." diye konuştu.

Parasının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Özcan, "Bu devirde bu tür insanların olması Allah'ın bana bir lütfu diyeceğim artık. Aynı zamanda eşimi de umreye göndereceğim. Ona da tabi ki harçlık verecektim" ifadelerini kullandı.