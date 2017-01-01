Halk oylamasının ardından

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BAYBURT (AA) - AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 81,70 ile en çok "evet" oyu veren Bayburtlulara teşekkür etti.

Kavcıoğlu, kentteki bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında en çok "evet" oyu veren ilin Bayburt olmasından tüm Bayburtlular olarak büyük onur duyduklarını belirtti.

Bu durumun Bayburt açısından övünülecek bir durum olduğunu dile getiren Kavcıoğlu, "Bayburt olarak bütün hemşehrilerime bu süreçte her türlü desteği veren herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten Bayburt böyle ortak meseleler olduğunda ülkemiz, vatanımız, milletimiz söz konusu olduğunda ki biz bu anayasa değişikliği referandumunu öyle görüyoruz; Bayburt bu bilinç içerisinde bu anayasa değişikliği referandumuna gitmiştir ve gereğini de yapmıştır." dedi.

Kavcıoğlu, Türkiye'nin geçmiş dönemde sistemde yaşanan tıkanıklıklar ve sistemdeki sorunlardan dolayı çok sıkıntı çektiğini belirterek, Türkiye'nin 17 Nisan itibarıyla yeni bir döneme girdiğini ifade etti.

Türk milletinin, son 10 yılda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye ve dünya ölçeğinde önemli gelişmeler kaydettiğini ve bunun farkında olduğunu anımsatan Kavcıoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün dünyanın çok büyük projelerini gerçekleştiren bir Türkiye'den bahsediyoruz. Anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Türkiye çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. O siyaset mühendislerinin, vesayet odaklarının Türkiye'deki maşalarıyla artık Türkiye'deki siyaseti dizayn etme şansları kalmıyor. Artık Türkiye'yi istikrarsızlaştırarak, kaosa sürükleyerek, ekonomik olarak küçülterek, kendilerine muhtaç edip 3-5 milyon dolarlarla Türkiye'yi yönetme devri kapanmıştır. Son 1-1,5 ayda Avrupa'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın bu işin hamisi olarak bu işe soyunmasının altında yatan neden budur. Dolayısıyla bu coğrafyada onların karşısında yeni bir güç var, Türkiye."

Kavcıoğlu, böylesi önemli sistem değişikliğinde Bayburt'un da çok önemli bir destek verdiğine vurgu yaparak, "Hani 'çorbada tuzu olmak' denir ya bizim biraz daha fazla katkımız olduğunu düşünüyorum. Bu katkıyı da bütün Bayburt ile bütünleşerek vermemiz Bayburtlular olarak hepimizi onurlandırmıştır. Ben bir kez daha bu şehrin milletvekili olarak, Bayburtlu olarak, bu şehrin çocuğu olarak herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



