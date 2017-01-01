Samsun'da FETÖ/PDY davası

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SAMSUN (AA) - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 14'ü tutuklu 32 sanığın yargılanmasına başlandı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'ndaki duruşmaya "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan iş adamı, esnaf, eski kamu görevlisi ve öğrencilerden oluşan 14 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan iş adamı S.K. savunmasında Bank Asya'da hesabının olduğunu ancak talimatla para yatırmadığını söyledi.

S.K, "2014 yılında Samsun Adliyesi önündeki Zaman gazetesi protestosuna neden katıldın?" sorusuna, "Örgüte herhangi bir burs ya da bağış yapmadım. Adliyeye yakın benim iş yerim mevcuttur. Adliye civarında yürürken topluluğu gördüm. 'Bunlar ne yapıyor?' baktım. KASİAD'dan tanıdığım bir kişiyle konuştum. Bu sırada fotoğrafımı çekmişler. Basın açıklamasına katılmadım." şeklinde cevap verdi.

Tutuksuz sanık F.M. ise kapatılan Karadeniz Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinde (KEYDER) askeri lise sınavlarına hazırlandığını belirterek şöyle konuştu:

"İsmini 'Yavuz' olarak bildiğim birisi sınav sorularını verdi. Sınavda yaklaşık dörtte biri sınavda bire bir çıktı. Ancak mülakatta elendim. Bu süreçte evlerde kaldım. Evler sürekli değişiyordu. Ben asker olmak istiyordum. 15 Temmuz'a kadar derslerine de gittim, evlerinde de kaldım."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan A.Ç. ve E.E'nin 40'ar bin lira, U.Ö'nün 20 bin lira kefaletle tahliyesine, A.T'nin tahliyesine, tutuksuz sanıklarından telefonunda örgütün haberleşme uygulaması "ByLock" tespit edilen B.O'nun tutuklanmasına, duruşmaya katılmayan S.Ş'nin ise yakalanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.