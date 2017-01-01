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Halk oylamasının ardından

17 Nisan 2017 Pazartesi, 19:27

BİTLİS (AA) - AK Parti̇ Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demi̇röz, "Baskı ve şiddetten kurtulan kadim Bitlis halkı rotasını doğrultmuş, sandıkta 'evet' diyerek büyük bir başarıya imza atmıştır." dedi.

Halk oylamasına verdikleri destekten dolayı yayımladığı mesajla Bitlis halkına teşekkür eden Demiröz, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana bütün seçimlere bakıldığında en yüksek desteğin 16 Nisan'da alındığını belirtti.

"Baskı ve şiddetten kurtulan kadim Bitlis halkı rotasını doğrultmuş, sandıkta 'evet' diyerek büyük bir başarıya imza atmıştır." ifadesini kullanan Demiröz, şunları kaydetti:

"Halkımız yüzde 60'lık bir destek sağladı. Bu sonuçla Bitlis, Türkiye'de oyunu en fazla arttıran illerden biri oldu. Bitlis, referandum sonucuyla bölgede dikkatleri üzerine çekmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'Bölgedeki artışlar ülkemizin önünde yeni bir dönemin başladığının da müjdecisi olacaktır.' Bu başarıda başta teşkilatımız olmak üzere her gönüldaşımızın büyük katkısı vardır. Aldığımız sonuçlar hem Bitlis hem de bölge için çok büyük anlamlar ifade etmektedir. Bitlis halkı artık özüne dönmüştür. Referandum sonuçları ilimize hizmet bakımından olumlu olarak yansıyacaktır. Bundan Bitlis halkının hiç şüphesi olmasın."

Demiröz, bu başarıda emeği geçen teşkilatın fertlerine, bulunduğu her noktada büyük gayret sarf eden vatandaşlara ve referandumun sükunet içinde geçmesini sağlayan kamu görevlilerine teşekkür etti.

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