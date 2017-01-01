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Hatay'da FETÖ/PDY davası

17 Nisan 2017 Pazartesi, 20:09

HATAY (AA) - Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında dava açılan Türk asıllı ABD vatandaşının yargılanmasına başlandı.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Serkan Gölge ile ABD'nin Adana konsolosluğundan bir gözlemci, avukat ve tanıklar hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve suçlamaların okunmasının ardından savunmaya geçildi.

Serkan Gölge, hakkındaki iddianamede yer alan tespitlere tek tek cevap vererek, suçlamaları reddetti.

Hiçbir şekilde FETÖ terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ifade eden Gölge, NASA'da görev yaptığını ve oraya girebilmek için çok çalıştığını, birilerinin desteğini almadığını kaydetti.

Üniversiteyi burslu olarak Fatih Üniversitesi'nde okuduğunu, ardından ABD'de doktorasını yaptığını belirten Gölge, hakkındaki FETÖ'nün kripto elemanı suçlamasını reddederek bugüne kadar anne ve babası dışında kimseye bir "diyet borcu"nun bulunmadığını savundu.

Yaklaşık 13 yıldan bu yana ABD'de olduğunu ve 2010 yılında bu ülkenin vatandaşlığına geçtiğini anlatan Gölge, NASA'da çalışan önemli bir eleman olduğunu, bugüne kadar birçok dergide yayımlanmış çok sayıda makalesinin bulunduğunu ve konferanslara katıldığını belirtti.

Tatil için Hatay'a ailesinin yanına geldiği ve dönüşte havaalanına giderken tutuklandığını anımsatan Gölge, ikamette yapılan aramada bulunan 1 ABD dolarının kendisine ait olmadığını, o odanın kardeşinin olduğunu ve bu parayla bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

Sanık Gölge'nin tutukluluk halinin devamına karar verildiği dava, 26 Mayıs tarihine ertelendi.

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