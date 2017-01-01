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"Halikarnas Balıkçısı" 127. doğum gününde anıldı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 20:21

MUĞLA (AA) - Halikarnas Balıkçısı" mahlasıyla bilinen gazeteci, yazar, ressam, şair, rehber, araştırmacı Cevat Şakir Kabaağaçlı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 127. doğum gününde anıldı.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 127. doğum günü, Bodrum Halikarnas Balıkçısı Forumu tarafından, Bodrum Belediyesinin desteğiyle düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi Gönül Tepe mevkisinde öğrencilerin de katıldığı etkinlikte, Bodrum Halikarnas Balıkçısı Forumu üyesi Rüştü Tezcan, Kabaağaçlı'nın hayatı hakkında bilgi verdi.

Kabaağaçlı'nın ilçenin farklı noktalarına çeşitli tohumlar ekip fidan diktiği, Bodrum'un turizminde önemli bir yere sahip mavi yolculuğu ilk yapan kişi olduğu ve halkın çocuklarına hatta hayvanlarına bile isim koyarken onun da görüşü alındığı gibi konular da anlatıldı.

Öğrenciler, edebiyatçıların Kabaağaçlı için söyledikleri sözleri ile onun deneme türündeki "Anadolu Efsaneleri" eserinden bölümler okudu.

Kabaağaçlı'ya ait bazı eşya ve eserlerin daha önce içerisinde bulunduğu küçük bir müze olarak değerlendirilen yapının içinde devam eden etkinlikte, üzerinde "Merhaba" yazılı yaş pasta kesildi.

Öğrenciler daha sonra Kabaağaçlı'nın mezarına çiçek bıraktı. Etkinliğe, Kabaağaçlı'nın sevdiği bitkilerden olduğu belirtilen mimoza çiçeklerini başına taç yaparak katılanlar olduğu görüldü.

Forum Başkanı Rüştü Tezcan etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Halikarnas Balıkçısı Bodrum için çok önemli bir kişiydi. Bodrum'a katkıları saymakla bitmez. Ama maalesef gittikçe unutuluyor. Onun için çocuklara ve gençlere Balıkçı'yı anlatmak için böyle bir etkinlik düzenledik." dedi.

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