Bartın'da FETÖ/PDY davası

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BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık eski Ulus ilçe Müftüsü Turgay Papurcu, mahkeme başkanının, "Fetullah Gülen'i söylemlerinle koruyormuşsun. Böyle bir şey yaptın mı?" şeklindeki sorusuna, "Fetullah Gülen'i savunacak hiçbir söylemde bulunmadım. Benim silahlı terör örgütüne hiçbir üyeliğim yoktur." diye cevap verdi.

Papurcu, evinde yapılan aramada, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e ait 2 adet dua kitabı bulunduğunu, ancak bunun delil olarak kullanılamayacağını iddia ederek, "Ben bir müftüyüm. Halktan gelecek her türlü soruya karşı her yayın evinden kütüphanemde kitap bulunduruyorum ve okuyorum. Hatta eşim 15 Temmuz darbe girişiminden sonra o kitapları atmamı istemişti. Ben o örgüte mensup olmadığım için o iki kitabı atma gereği bile duymadım. Ben hiçbir şekilde silahlı terör örgütüne üye değilim." şeklinde konuştu.

Aynı davada, Papurcu'nun şoförü tutuklu Hayrullah Yılmaz, esnaf Adnan Deniz, imam Ahmet Güner ile tutuksuz ev hanımı Nurşen Güner hakim karşısına çıktı.

Sanıklar, örgüt için ev sohbetleri yapmadıklarını ve silahlı terör örgütüne üye olmadıklarını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.