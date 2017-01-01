17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay'da Kutlu Doğum Haftası

17 Nisan 2017 Pazartesi, 20:34
Hatay'da Kutlu Doğum Haftası

HATAY (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Abdurrezzak Ateş, ''İnsanlığın, sadece Müslümanlara karşı değil dünyaya olan hırsından dolayı bazen en yakınını bile hunharca yok edebilecek kadar gözü dönmüştür.'' dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Abdurrezzak Ateş, Antakya Kültür Merkezinde, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferansta yaptığı konuşmada, insanlığın ve tabiatın güven bunalımı yaşadığını belirtti.

Günümüzde güven duygusunun artık yok olduğunu ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

''İnsanlığın, sadece Müslümanlara karşı değil dünyaya olan hırsından dolayı bazen en yakınını bile hunharca yok edebilecek kadar gözü dönmüştür. Osmanlının adaleti, merhamet ve şefkati o günün hayvanlarına bile, her köşeye sirayet ederdi. Ağaçlar, bitkiler, yeryüzü, hava, su bütün güvenini kaybetti. Bugün suyu bile güvenerek içemiyoruz maalesef. Huzur ve güveni tekrar insanlığa hatırlatacak olan birileri olması lazım. Ama bakıyoruz İslam dünyasının, Müslümanların hali ortada. Onun için işimiz çok zor. Biz güveni, emniyeti, emaneti yeniden tesis edinceye kadar inanın yeryüzünde dönüp kimsenin güvenliğine bakmayacak. Myanmar kimsenin umurunda değil. 450 bin muhacir kardeşimizi şöyle bir haftalığına alalım Almanya'nın ortasına bırakalım. Emin olun Avrupa çökmeye başlar ama bir Hatay bir Antakya bütün Avrupa'nın yapamadığını yapıyor bugün. Yanı başımızda 600 bin kardeşimizin kanına girildi. Allah'tan korkun. Allah'tan korkmazsanız insanlığınızdan utanın. Nasıl insansınız. Gücünüz, imkanınız, yetkiniz varken nasıl buna seyirci olabilirsiniz?"

Vatandaşların da katıldığı etkinlikte konuşmaların ardından Kuan-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

İLGİLİ HABERLER
Hatay'da FETÖ/PDY davası
YEREL

HATAY'DA FETÖ/PDY DAVASI

Hatay Valisi Ata:
YEREL

HATAY VALİSİ ATA:
Hatay'ın 2 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 2 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
TBF U16 Yıldız Kız Basketbol Turnuvası İskenderun'da
YEREL

TBF U16 YILDIZ KIZ BASKETBOL TURNUVASI İSKENDERUN'DA
İHH'dan Suriye halkına yardımlar
YEREL

İHH'DAN SURİYE HALKINA YARDIMLAR
Karşılaştırmalı analiz: Hatay
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: HATAY
Suriye'de kuşatma bölgelerinden karşılıklı tahliyeler
YEREL

SURİYE'DE KUŞATMA BÖLGELERİNDEN KARŞILIKLI TAHLİYELER
Hatay'da yaralı caretta caretta tedavi altına alındı
YEREL

HATAY'DA YARALI CARETTA CARETTA TEDAVİ ALTINA ALINDI
Hatay'da Paskalya Bayramı
YEREL

HATAY'DA PASKALYA BAYRAMI

Hatay'da Ermeni asıllı Türk vatandaşlar sandık başında
YEREL

HATAY'DA ERMENİ ASILLI TÜRK VATANDAŞLAR SANDIK BAŞINDA

Hasta ve yaşlılar ekiplerin yardımıyla sandığa gitti
YEREL

HASTA VE YAŞLILAR EKİPLERİN YARDIMIYLA SANDIĞA GİTTİ
Hatay'da Özbek Türkleri sandık başında
YEREL

HATAY'DA ÖZBEK TÜRKLERİ SANDIK BAŞINDA
Hatay'da Paskalya Bayramı
YEREL

HATAY'DA PASKALYA BAYRAMI

EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Nicki Minaj sosyal medyayı salladı!
  • 4 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...