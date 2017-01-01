Hatay'da Kutlu Doğum Haftası

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HATAY (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Abdurrezzak Ateş, ''İnsanlığın, sadece Müslümanlara karşı değil dünyaya olan hırsından dolayı bazen en yakınını bile hunharca yok edebilecek kadar gözü dönmüştür.'' dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Abdurrezzak Ateş, Antakya Kültür Merkezinde, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferansta yaptığı konuşmada, insanlığın ve tabiatın güven bunalımı yaşadığını belirtti.

Günümüzde güven duygusunun artık yok olduğunu ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

''İnsanlığın, sadece Müslümanlara karşı değil dünyaya olan hırsından dolayı bazen en yakınını bile hunharca yok edebilecek kadar gözü dönmüştür. Osmanlının adaleti, merhamet ve şefkati o günün hayvanlarına bile, her köşeye sirayet ederdi. Ağaçlar, bitkiler, yeryüzü, hava, su bütün güvenini kaybetti. Bugün suyu bile güvenerek içemiyoruz maalesef. Huzur ve güveni tekrar insanlığa hatırlatacak olan birileri olması lazım. Ama bakıyoruz İslam dünyasının, Müslümanların hali ortada. Onun için işimiz çok zor. Biz güveni, emniyeti, emaneti yeniden tesis edinceye kadar inanın yeryüzünde dönüp kimsenin güvenliğine bakmayacak. Myanmar kimsenin umurunda değil. 450 bin muhacir kardeşimizi şöyle bir haftalığına alalım Almanya'nın ortasına bırakalım. Emin olun Avrupa çökmeye başlar ama bir Hatay bir Antakya bütün Avrupa'nın yapamadığını yapıyor bugün. Yanı başımızda 600 bin kardeşimizin kanına girildi. Allah'tan korkun. Allah'tan korkmazsanız insanlığınızdan utanın. Nasıl insansınız. Gücünüz, imkanınız, yetkiniz varken nasıl buna seyirci olabilirsiniz?"

Vatandaşların da katıldığı etkinlikte konuşmaların ardından Kuan-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.