İş dünyasından halk oylaması değerlendirmesi

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DENİZLİ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, "Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi ile karar alma ve uygulama süreçlerinin hızlanması ile birçok konuda olduğu gibi ekonomide de mesafe almanın kolaylaşacağına inancımız tamdır." dedi.

Kocasert, anayasa değişikliğini içeren halk oylaması sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, seçimlerin demokrasilerin vazgeçilmez parçası olduğunu, Türkiye'nin de çok önemli bir referandumu geride bıraktığını ve halkın nihai kararını sandıklara yansıttığını belirtti.

Halkın verdiği kararın demokrasilerde en doğru karar olduğunu vurgulayan Kocasert, "Türkiye referanduma yüzde 86 oranında rekor denebilecek bir katılım sağlamıştır. Yüksek katılım düzeyi, millet iradesinin sonuçlara yansımasını da çok daha güçlü hale getirmiştir. Aynı zamanda bir belirsizlik ortamının geride kaldığını ifade edebiliriz. Türkiye için başlayan yeni dönemin hayırlı olmasını yürekten diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi ile karar alma ve uygulama süreçlerinin hızlanması ile birçok konuda olduğu gibi ekonomide de mesafe almanın kolaylaşacağına inancımız tamdır. Mevcut istikrar ortamı ile birlikte, bir dahaki seçimlere kadar hükümetimizden beklentimiz, iş dünyasını ve ekonomiyi güçlendirecek adımlara hızlı bir şekilde yenilerini eklemesidir." ifadelerini kullandı.

-"Beklentimiz biraz daha ekonomiye ve dış ilişkilere odaklanılmasıdır"

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci de yaptığı değerlendirmede, milletin sandıklara giderek iradelerini ortaya koyduğunu ve tercihini yaptığını, artık geleceğe odaklanma zamanı olduğunu belirtti.

Beklentilerinin biraz daha ekonomiye ve dış ilişkilere odaklanılması olduğunun altını çizen Keçeci, "Bir süredir siyasi gündemin yoğunluğu nedeniyle ikinci plana itilen ekonomi gündemi yine ilk sıradaki yerini almalı ve makro düzeyde iyileştirme çalışmalarına başlanılmalıdır. Kısa vadede piyasaların herhangi bir sürpriz yaşatmaması en büyük arzumuzdur. Sonrasında ise iş dünyasına vadedilen tüm destekler ve bürokratik çarkların hızlanmasını sağlayacak tüm düzenlemeler hızlıca hayata geçirilmelidir. İnanıyorum ki sadece sanayicilerin değil, tüm özel sektör temsilcilerinin talepleri bu yöndedir. Diğer taraftan özellikle üretici ihracatçılarımızın Avrupa Birliği ile diyaloglarımızın artacağı ve uzlaşmanın merkezde olduğu bir dış politika sürecine ihtiyacı bulunmaktadır. Artık yarına odaklanmalı, ortak bir vizyon ve hedef etrafında toplumu birleştirip geleceğe birlikte yürümeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yeni sistemle hızlı kararlar alarak hızlı yol alacağız"

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ise halk oylaması ile ülkenin uzun süredir gündeminde olan bir konunun artık karara bağlandığını ve belirsizlik ortamının ortadan kalktığını vurguladı.

Türkiye'nin odaklanacağı tek noktanın güçlü ülke hedefi olduğunun altını çizen Erdoğan, "Artık tek derdimiz, ekonomi olmalıdır. Halkımızın refah seviyesini daha da yükseltmek olmadır. Ülkemiz önemli bir süreci geride bırakmıştır. Herkes bundan sonraki süreçte vatanımız için el ele vermek durumundadır. Ben her vatandaşımızın, referandumdaki tercihi ne olursa olsun, yeni süreçte Türkiye'nin gerek ekonomi gerekse demokrasi ve özgürlükler anlamında daha iyi noktalara ulaşması için el ele vererek çalışacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili de milletin özgür iradesiyle aydınlık geleceği için önemli bir karara imza attığını belirterek, "Demokrasi şöleni havasında geçen seçimden çıkan 'Evet' sonucu aydınlık yarınlarımız için güzel bir karardır. Artık önemli bir belirsizliği geride bıraktık. Şunu çok iyi bilmek gerekir ki bu referandumun kaybedeni yoktur, kazananı Türkiye'dir. Ülke olarak daha büyük atılımlar gerçekleştirerek daha çok yol kat edeceğiz. Yeni sistemle hızlı kararlar alarak hızlı yol alacağız. Ekonomi dünyası da önünü daha rahat görebilecek, daha rahat yatırım yapabilecektir. Bizler çok çalışıp, çok üreterek ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz." diye konuştu.