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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Amanos'ta PKK'ya yönelik hava harekatı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 22:30

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'ye bağlı Yarpuz köyü kırsalında bir grup PKK terör örgütü üyesinin tespit edildiği, bölgeye hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Amanos Dağları Yarpuz köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla aynı gün 20.30 sıralarında 'hava harekatı' düzenlenmiştir. Söz konusu bölgede icra edilen hava harekatı sonrası geniş çaplı arama ve tarama faaliyeti için jandarma ve emniyet birimleri bölgeye sevk edilmiştir."

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