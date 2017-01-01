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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'deki terör saldırısı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 23:03
Hakkari'deki terör saldırısı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Harun Şenözüar, törenle memleketine uğurlandı.

Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde PKK'lı teröristlerce askeri araca yönelik saldırıda ağır yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesinde şehit düşen Şenözüar için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, polis memurları ve askerler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın naaşı tören alanına getirilerek öz geçmişi okundu.

Yapılan duanın ardından şehidin naaşı memleketine gönderilmek üzere helikopterle Van'a uğurlandı.

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