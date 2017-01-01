MUĞLA (AA) - Dünya Güzel Kur'an-ı Kerim okuma birincisi Ankara Hacı Bayram-ı Veli Cami Baş İmam Hatip'i Ahmet Karalı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camisi imam hatibi Adem Kemaneci, Muğla'da Kur'an-ı Kerim okudu.
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Menteşe İlçe Müftülüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa katılan vatandaşlara Muğla Müftülüğü tarafından karanfil dağıtıldı.
Menteşe Kurşunlu Camii Müezzin-Kayyımı Enes Çalışkan'ın okuduğu Kur'an tilaveti ile başlayan programda Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak, emeği geçenlere teşekkür etti.
2017 yılı Kutlu Doğum Haftasında "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konusunun ele alındığını belirten Koçak, Hazreti Muhammed'in alemlere rahmet olarak gönderildiğini hatırlattı.
Konuşmaların ardından Ahmet Karalı, Adem Kemaneci, Menteşe Kurşunlu Camii Müezzin-Kayyımı Enes Çalışkan, Yatağan Merkez Aşağı Camisi İmam Hatibi Süleyman Bayram, İzmir Kestane Pazarı Kuran Kursu Öğreticisi Mesut Güner, Seydikemer Vaizi Raşit Korkmaz, İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Ahmet Sami Ok, Kur'an ziyafeti sundu.
Hatimlerin dualarının yapıldığı gecede, hafızlara katkılarından dolayı çiçek takdim edildi.