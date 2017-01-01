18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkalarına ait kredi kartlarıyla fatura ödeyen 3 kişi tutuklandı

18 Nisan 2017 Salı, 01:18

ANTALYA (AA) - Antalya merkezli üç ilde gerçekleştirilen operasyonda, başkalarına ait kredi kartlarının bilgilerini kullanarak fatura ödemesi yaptığı belirlenen dolandırıcılık şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son günlerde bazı kişilerin kredi kartlarından bilgileri dışında internet, telefon, elektrik gibi faturaların ödendiği yönündeki şikayetler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 6 ay süren çalışmaları sonucu 4 şüphelinin bazı illerde komisyon karşılığı anlaştıkları fatura ödeme merkezleri aracılığıyla kendilerine ait sistem üzerinden topladıkları fatura ödemelerini internet ve sesli yanıt sisteminden (IVR) başkalarına ait banka ve kredi kartı bilgilerini kullanarak yaptığı belirlendi.

Zanlılar, Antalya'nın Kemer ilçesi, Bursa ve Artvin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

- 35 bin kişinin kredi kartı bilgilerini kopyalamışlar

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçları ile üst aramalarında çok sayıda fatura ödemesine ait dekontla dijital materyal ele geçirildi. Bunların incelenmesi sonucu şu ana kadar yaklaşık 35 bin kişinin kredi kartı bilgilerinin kopyalandığı tespit edildi.

Dolandırıcılık zanlılarının iki şirket üzerinden şimdiye kadar yaklaşık 200 bin fatura ödemesini yaptığı, bunların toplam tutarının 75 milyon liraya yakın olduğu da saptandı.

Polis, bu tutarın ne kadarlık kısmının şüphelilerin ele geçirdiği kart bilgileriyle ödendiğini araştırıyor.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER
Minik güreşçileri taşıyan minibüs devrildi
YEREL

MİNİK GÜREŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ
Antalya'da 18 ayrı camiden hırsızlık
YEREL

ANTALYA'DA 18 AYRI CAMİDEN HIRSIZLIK
ATSO Başkanı Davut Çetin'den referandum değerlendirmesi
YEREL

ATSO BAŞKANI DAVUT ÇETİN'DEN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
Sümer'den referandum değerlendirmesi
YEREL

SÜMER'DEN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
Antalya'da &quot;Kutlu Doğum Haftası&quot; kasidelerle başladı
YEREL

ANTALYA'DA "KUTLU DOĞUM HAFTASI" KASİDELERLE BAŞLADI
Konyaaltı Belediyesi hayvan barınağı 3 ayda 450 öğrenci ağırladı
YEREL

KONYAALTI BELEDİYESİ HAYVAN BARINAĞI 3 AYDA 450 ÖĞRENCİ AĞIRLADI
Alüminyumun 800 bin tonu geri kazanımdan
YEREL

ALÜMİNYUMUN 800 BİN TONU GERİ KAZANIMDAN
Alanya Zabıtasından kasap ve balıkçılara denetim
YEREL

ALANYA ZABITASINDAN KASAP VE BALIKÇILARA DENETİM
Antalya'da ev yangını
YEREL

ANTALYA'DA EV YANGINI
Kaçak avlanan balıklar açık artırmayla satıldı
YEREL

KAÇAK AVLANAN BALIKLAR AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI
Antalya'da referandum sonuçları
YEREL

ANTALYA'DA REFERANDUM SONUÇLARI
Otel çalışanları ve turistler sahilde temizlik yaptı
YEREL

OTEL ÇALIŞANLARI VE TURİSTLER SAHİLDE TEMİZLİK YAPTI

Uysal'dan referandum değerlendirmesi
YEREL

UYSAL'DAN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
ATSO ve Baro arasında eğitim protokolü
YEREL

ATSO VE BARO ARASINDA EĞİTİM PROTOKOLÜ
Alanya'da Geri Dönüşüm Eğitimleri
YEREL

ALANYA'DA GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMLERİ
Öğrenciler Gazipaşa Devlet Hastanesi'ni gezdi
YEREL

ÖĞRENCİLER GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ'Nİ GEZDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
'Sen Celal'in adamıymışsın!'
TELEVİZYON

'SEN CELAL'İN ADAMIYMIŞSIN!'

 1
  • 2 Facebook'ta canlı yayında adam öldürdü
  • 3 ABD'de bir skandal daha! Evlilik hazırlığı yapan çifte şok!
  • 4 Beşiktaş ve Kadıköy'de YSK kararı protesto edildi