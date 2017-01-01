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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Solisti vali yardımcısı, şefi emekli savcı koro konser verdi

18 Nisan 2017 Salı, 01:58
Solisti vali yardımcısı, şefi emekli savcı koro konser verdi

MUĞLA (AA) - Muğla Valiliği tarafından vali yardımcısı, hakim, öğretmen, avukat, hemşire, sosyolog ve kamu çalışanlarından oluşturulan Türk Sanat Müziği korosu konser verdi.

Vali Amir Çiçek'in himayelerinde Vali Yardımcısı Fethi Özdemir'in girişimleriyle yaklaşık 30 üyenin katılımıyla kurulan Muğla Valiliği Türk Sanat Müziği Korosu bir yıllık çalışmasının ardından ikinci konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Koroda solist olan Vali Yardımcısı Özdemir'in yanı sıra öğretmen, avukat, hemşire ve kamu çalışanlar görev alıyor. Koronun şefliğini ise emekli savcı ve avukat Ali Sami Arlı üstleniyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde iki bölümden oluşan konserini veren koroya 11 kişilik saz, keman, kemane, ut ve kanun ekibi eşlik etti.

Vali Çiçek, konserin ardından yaptığı konuşmada, "Koroyu dinledikten sonra söylenecek tek kelime var; o da muhteşem olduğu. Yaklaşık 2,5 saat süren konseri keyifle dinledim. Yoğun iş temposuna rağmen böyle güzel bir çalışmayı yapan tüm ekibe teşekkür ediyorum." dedi.

Konser sonunda şef Ali Sami Arlı ve konserde solistlik yapan eşi Nadide Arlı'ya Vali Çiçek tarafından teşekkür belgesi ve çiçek verildi.

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