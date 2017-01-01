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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'daki silahlı saldırı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 19:10

ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya karıştığı iddiasıyla biri Suriyeli üç kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karataş Caddesi Taşçı Mahallesi Kavşağı'nda bir otomobile düzenlenen, bir kişinin öldüğü ve iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, saldırıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen biri Suriye uyruklu üç kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da dün akşam Müslüm (56), oğlu Orhan (32) ve yeğeni Hüseyin Üzer'in (18) bulunduğu 01 DHR 78 plakalı otomobile kent merkezine seyir halindeyken Karataş Caddesi Taşçı Mahallesi Kavşağı'nda kimliği belirlenemeyen kişilerce tabanca ve kalaşnikofla ateş açılmıştı. Araçta bulunan üç kişi saldırıda yaralanmış ve kentteki bazı hastanelere kaldırılmış, yaralılardan Müslüm Üzer kurtarılamamıştı. Saldırının yaklaşık 9 ay önce Üzer ile Altınyüzük aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ali Altınyüzük'ün hayatını kaybetmesi nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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