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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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"Denizlispor ile kritik bir maça çıkacağız"

18 Nisan 2017 Salı, 09:45


ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı İsmail Bağıban, TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda karşı karşıya gelecekleri Denizlispor'u yenerek puan kayıplarına son vermek istediklerini söyledi.

Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde zor günler yaşadıklarını, kalan 7 maçta iyi sonuçlar alıp taraftarları mutlu etmeye çalışacaklarını belirtti.

Ligin ikinci yarısında yaşadıkları puan kayıplarını telafi etmek istediklerini ifade eden Bağıban, şöyle konuştu:

"Lige verilen arayı iyi değerlendirerek eksiklerimizi tamamlamaya çalıştık. Yarın deplasmanda Denizlispor ile çok kritik bir maça çıkacağız. Takım 2 gündür Denizli'de çalışmalarını sürdürüyor. Takımda, cezalı olan Hasan Batuhan Artarslan dışında bir eksiğimiz bulunmuyor. İnşallah galip gelerek hem kötü gidişe dur demek hem de deplasmandaki 3 puan hasretine son vermek istiyoruz. Son iki maçta düşme potasındaki rakiplerimize mağlup olmamız bizi üzdü ama oyuncularımın bunları telafi edeceklerine yürekten inanıyorum."

Sezonun kalan bölümündeki tüm maçların final niteliğinde olduğunu vurgulayan Bağıban, "Denizlispor maçını kazanırsak 24 Nisan Pazartesi evimizde bizim gibi kümede kalma savaşı veren Büyükşehir Gaziantepspor ile karşılaşacağız. Bu iki maçtan galibiyetle ayrılarak rahatlamak istiyoruz. Taraftarlarımızdan tüm maçlarda bize destek olmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Denizli Atatürk Stadı'nda 16.00'da başlayacak Denizlispor-Şanlıurfaspor maçını, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

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