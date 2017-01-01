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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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"Bambaşka bir takım izleyeceksiniz"

18 Nisan 2017 Salı, 09:57

GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, "Bu hafta tüm Gazianteplileri savaşan bir takım izlemek için Balıkesirspor maçına bekliyorum." dedi.

Kalpar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir kadroya sahip olduklarını ancak gerçek güçlerinin bugüne kadar sahaya yansıtıldığına inanmadığını dile getirdi.

Geçmişi bir kenara bırakıp bundan sonra yapılması gerekenleri konuşmayı tercih ettiğini ifade eden Hüseyin Kalpar, kulübü puan sıralamasında bulunduğu yerden hızla uzaklaştırmanın hesaplarını yaptıklarını kaydetti.

Bu anlamda geldiği günden bu yana sporcularla sürekli bir araya geldiğini ve çözüm önerileri geliştirdiklerini anlatan Kalpar, "Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. İnşallah bambaşka bir takım izleyeceksiniz. Bu hafta tüm Gazianteplileri savaşan bir takım izlemek için Balıkesirspor maçına bekliyorum. Seyir keyfi yüksek bu maçı taraftarlarımızın desteğiyle daha kolay kazanabiliriz. O yüzden zaman birlik olma zamanıdır." diye konuştu.

Büyükşehir Gaziantepspor, ligin 28. haftasında 20 Nisan Perşembe günü sahasında Balıkesirspor'u konuk edecek.

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